'Cinsel tacizle' suçlanmıştı: Federasyon başkanına para cezası

Kadın futbolcu Jennifer Hermoso Fuentes’i dudağından öptüğü için ‘cinsel tacizle’ suçlanan eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkanı Luis Manuel Rubiales Bejar’a para cezası verildi.

Ceza istenen o öpücük.

İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi olan İspanya’da, madalya töreni esnasında Rubiales, Hermoso’yu dudağından öpmesi tepkilere neden olmuştu. Rubiales önce görevinden uzaklaştırılmış, sonrasında da istifa etmişti.

Mahkeme, ‘cinsel taciz’ ve ‘baskı’ suçlamalarıyla iki buçuk yıl hapsi istenen Rubiales’e sadece cinsel tacizden günlük 20 avrodan toplamda 18 aylık para cezası kesti. Rubiales karar gereği yaklaşık 10 bin 800 avro (410 bin lira) ödeme yapacak.

Baskı suçlamasından beraat eden Rubiales’in Hermoso’ya bir yıl boyunca 200 metreden az yaklaşma ve iletişim kurması da yasak.

Eski erkek milli futbol takımı spor direktörü Albert Luque Martos, eski kadın milli takım teknik direktörü Jorge Vilda Rodriguez ve eski futbol federasyonu marketing sorumlusu Ruben Rivera Teijido da olayı küçümseyip Hermoso üzerinde baskı kurmaktan yargılanıyordu. Üçü de beraat etti.

Davada 27 kişi şahit olarak dinlendi. O kişiler arasında RFEF bünyesinde çalışan İspanya Erkek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, kadın milli futbol takımı direktörü Ana Alvarez ve basın sorumlusu Patricia Perez de vardı.

Hakim, Rubiales’in Hermoso’yu öpmesiyle ilgili “Kınanacak bir eylem olsa da, kutlamanın coşkusu içinde gerçekleştiriliyor” yorumunu yaptı.

‘Baskı gördüm, tehditler aldım, ailem le birlikte Madrid’den ayrılmak zorunda kaldık’

Hermoso üç saat süren ifadesinde şunları söylemişti:

“Müdürüm beni öpüyordu. Kendimi saygısızlığa uğramış hissettim. Bunun hiçbir çalışma ortamında olmaması gerekir. Rubiales öpmek için izin istemedi, hemen tepki veremedim. O anda dünya şampiyonu olmanın verdiği kutlama ve sevinç hissinden başka bir şey düşünmedim.

Olay sonrası gerek dönüş uçağında, gerekse kutlama yapmak için takımca gittiğimiz İbiza’da, Rubiales’le ortak video yayınlama ya da yazılı açıklama yapma konusunda federasyon yetkilileri tarafından baskı gördüm.

Kendimi tacize uğramış hissettim. Medyadan çok fazla baskı gördüm. Her yerde takip edildim ve sosyal medyadan tehditler aldım. Artık eski hayatım yok. Ailem ile birlikte Madrid’den ayrılmak zorunda kaldık.”

Hakkındaki iddialar

RFEF’in 2018-2023 arasındaki başkanı olan Rubiales, başka bir soruşturmadaysa görev süresinde RFEF’le bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin avro komisyon almakla suçlanıyor.