Çinli sporcuların voleybol maçına N95 maskesiyle çıkması tepki çekti: Bu kez çok ileri gittiler

Çin kadın voleybolcuların dün Filipinler’de düzenlenen Asya Kupası’ndaki bir maça N95 maskeleriyle çıkarılması infial yarattı.

Fotoğraf: asiaone.com

İran’la oynanan maçta oyuncuları maskeyle görenler sosyal medyada tepki gösterdi. Fotoğraflar kısa sürede viral olunca ülkedeki sosyal medya platformu Weibo’da sesler yükseldi.

‘0-Covid’ stratejisi güden Çin’de başta başkent Pekin ve Şanghay olmak üzere yıl başında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sonrasında vaka görülen bina ve semtler karantinaya alındı. Katı kuralların uygulandığı ülkede açık havada ve kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu sürüyor.

Çok sayıda sporsever, sporcularının sağlığının, ülke yönetiminin ‘0-Covid’ stratejisine kurban edildiğini ve ‘çok ileri gidildiğini’ ifade etti. Bir kullanıcı, ”Bu pandemi önleme zorbalığı daha ne kadar sürecek. Herkesin alay konusu mu olmak istiyoruz” diye tepki gösterirken bir diğeri, ”Daha neler yapacaklar bakalım. Bu son yaptıklarına inanmak zor” ifadelerini kullandı.

İlk seti kaybeden takımdaki oyuncuların çoğu sonrasında maskeleri çıkardı ve maçı 3-1 kazandı.

Çin Voleybol Federasyonu özür dileyerek, oyunculara maske taktırılması kararının ‘deneyim eksikliğinden’ kaynaklandığını açıkladı.

Weibo’da açıklama yapan federasyon, başka takımlarda Covid-19 tanısı konulmuş ve belirti gösteren oyuncular olduğunu bu nedenle spor salonuna girerek maske takıldığını ancak oyuncular maç sırasında çıkarıp çıkarmayacaklarından emin olmadıkları için ilk sette çıkarmadıklarını duyurdu. Açıklamaya göre maskeyle oynamanın sağlıklı olmadığı düşüncesiyle maskeler çıkarıldı.

Bu yıl Kanada ve Rusya Olimpik Komitesi’nin Olimpiyat Oyunları’ndaki buz hokeyi maçında da sporcular test sonuçlarına olan güvensizlik nedeniyle maske takmıştı.