Çinli kompresör üreticisi İzmir’de yatırıma hazırlanıyor

Çinli kompresör üreticisi Kaishan Group, Türkiye’de yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Çinli firmanın İZBAŞ’ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini söyledi:

* Kaishan’ın İZBAŞ yatırımı, 2025’in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

* Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018’de devreye alınan STAR Rafineri’den sonra İzmir’e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak.

* Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak.

* İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz.