Çinli arama-kurtarma ekipleri ülkelerine döndü

Arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için Çin ve Hong Kong’dan Türkiye’ye gönderilen kurtarma ekipleri ülkelerine döndü.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için birçok ülke arama-kurtarma ekibi ve insani yardım göndermişti.

Çin’den de bir grup çalışmalara katılmak için Türkiye’ye gelmişti.

Çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’den ayrılan Çin Acil Durum Bakanlığı’na bağlı arama, kurtarma ve sağlık destek görevlilerinden oluşan 82 kişilik ekiple Hong Kong Yangın Hizmetleri Bakanlığı Şehir Arama ve Kurtarma Timi ve Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Bürosu ve Göçmenlik Dairesi görevlilerden oluşan 59 kişilik ekip öğleden sonra Çin’in başkenti Pekin’e ulaştı.

Çin ve Hong Kong’un ekiplerinin yanı sıra 17 sivil gönüllü ekipten toplam 441 Çinli kurtarma ve yardım görevlisi afet bölgesinde çalışmalara katılarak onlarca hayatın kurtarılmasında rol oynadı.

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