Çin’in eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Çin devlet medyası, eski Çin devlet başkanı Jiang Zemin’in 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çin’in beşinci devlet başkanı 1989-2002 arası Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve 1993-2003 arası Çin devlet başkanıydı.
Yaramazlara biraz batar!
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