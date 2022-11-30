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Yaramazlara biraz batar!

Çin’in eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Çin devlet medyası, eski Çin devlet başkanı Jiang Zemin’in 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski çin devlet başkanı Jiang Zemin hayatını kaybetti (AA)

Çin’in beşinci devlet başkanı 1989-2002 arası Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve 1993-2003 arası Çin devlet başkanıydı.


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