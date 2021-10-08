Çin’in ‘dans eden nineleri’ne karşı genç nesil çözüm bulmaya çalışıyor

Çin’de park ve spor alanlarında sabahın erken saatleri ve akşam üzeri yüksek sesle müzik açıp dans eden ‘nineler’den şikayet edenlerin sayısı artıyor.

Fotoğraf: Reuters

Belli yaş üstü kadınların toplanıp hoparlörden çaldığı müzikle dans edip egzersiz yapması ülkede epeydir trend haline gelmiş durumda.

Ancak başta zararsız gibi görünen bu trend kadınların halka açık park ya da basketbol sahalarını ‘işgal’ine varmış. Zaman mevhumundan yoksun şekilde yüksek sesle müzik çalınması rahatsızlık verici boyuta gelmiş.

Yerleşimin yoğun olduğu mahallelerin sakinleri gürültüden rahatsız olsa da çoğu, yaşlı kadınlarla yüzleşip şikayet etmeye çekiniyor.

Adını vermek istemeyen Guiyang şehrinden bir genç şunları söylüyor: “Birçok yaşlı, tüm Çin’in kendi nesilleri tarafından inşa edildiğini düşünüyor. Çevrelerine ve topluma saygı duymuyorlar. Mutlak söz hakkına sahipler. Biz gençler hiçbir şey yapmadık ve elbette onları sorgulamayacak yetkinlikte değiliz.”

South China Morning’in haberine göre Çin’de 100 milyon kadar ‘dans eden nine‘ var. Çoğu yalnız ya da genç aile üyeleriyle yaşayan kadınlar için dans grupları sosyalleşmenin bir yolu. Aralarında güçlü bağlar oluşan kadınlar birlikte alışverişe çıkmak, yatırım yapmak gibi diğer aktivitelerde de buluşuyor.

Devlet medyası kökü 60’lardaki Kültür Devrimi’ne dayanan bu dans etkinliğini yaşlı insanların yaşam kalitesini yükselten, tıbbi ve finansal yükleri üzerinde olumlu etkilere sahip bir aktivite olarak tanımlıyor.

Fotoğaf: Youtube

Ancak çevrede yaşayanlar meselenin kontrolden çıktığı görüşünde. Küçük alanlarda dans eden farklı grupların birbirini bastırmak için müziğin sesini sonuna kadar açtığı oluyor. Müdahale etmeye çalışanlara da çıkışıyorlar.

‘Dans eden nineler’in bir basketbol sahasında basket oynayan gençleri çıkarmaya çalışarak tartıştığı bir video internette dolaşıyor. Bir başka görüntüde futbol sahasına girip dans etmek için maçı durduran ninelerle yaşanan tartışma gözaltıyla sonuçlanıyor.

‘Dans eden nineler‘ için kendince çözüm bulmaya çalışan biri geçen hafta internette viral bile oldu. 50 metre uzaklıktan bir hoparlörü devre dışı bırakabildiği iddia edilen cihaz bu aralar hayli popüler.

Cihazla ilgili kullanıcı yorumları genelde pozitif. Çin’in e-bay’i Taobao’da bir kullanıcı “Aşağısı sonunda sessiz. Nineler iki gündür hoparlörü bozuldu sanıyor” diye yazarken bir başkası “Harika bir icat. Bu aletle mahallenin patronu artık benim. Bu sıradan bir alet değil, sosyal adalet” yorumunu yaptı.

Bazı örneklerde ise seslerden rahatsız olan çevre sakinleri daha agresif davranışlar sergiliyor, dans eden kadınların üzerine kokuşmuş tofui boya, makine yağı ve hatta dışkı atmak dahil!