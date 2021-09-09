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Yaramazlara biraz batar!

Cindy Crawford ünlü Pepsi reklamını 30 yıl sonra yeniden canlandırdı: İyi bir amaç için

ABD’li model Cindy Crawford, 1992’de rol aldığı ikonik Pepsi reklamını çocuk hastanesine bağış toplamak için yeniden canlandırdı.

Reklamda kırmızı bir spor arabayla gelip otomattan aldığı Pepsi’yi içen Crawford’ı iki çocuk hayran gözlerle izliyordu.


55 yaşındaki model, neredeyse 30 yıl önce çekilen reklamı yeniden yarattığı fotoğraf için, o dönem çekimin yapıldığı ABD’nin California eyaletindeki yol üstü restoranının önünde tekrar poz verdi.

Crawford’ın kendisiyle özdeşleşen doğal dalgalı saçlarını yine 29 yıl önce yapan kuaför Peter Savic şekillendirdi.

Reklamdaki gibi kot şort, beyaz bir üst ve kırmızı stilettolarla poz veren Crawford için ‘hiç değişmemiş’ yorumu yapıldı.

Fotoğraf sanatçısı David Yarrow’la güçlerini birleştiren Crawford sanatçının galerisinin yaptığı satışlarla şimdiden 1 milyon dolar (8,5 milyon lira) toplandığını duyurdu.

Toplanan para, Crawford’ın kardeşinin üç yaşındayken lösemi tedavisi gördüğü Wisconsin’daki çocuk hastanesine bağışlanacak.

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