Çin’den milli futbolculara dövme yasağı

Çin, milli takımda oynayan futbolcuların dövme yaptırmasını yasakladı. Dövmesi olanların sildirmesi istendi.

Jang Linpeng. Fotoğraf: Reuters

Çin Spor Genel İdaresi, A takım ve genç takımların oyuncularının dövme yaptırmasının yeni yönetmelik uyarınca kesinlikle yasak olduğunu açıklayarak bu adımın ‘topluma iyi örnek’ teşkil etmenin önünü açacağını savundu.

Dövmelerin sildirilemediği istisnai durumlarda müsabakalarda ve antrenmanlarda üzeri kapanacak şekilde giyinilmesi, öncelikle takım arkadaşlarından izin alınması istendi.

Ülkenin Jang Linpeng gibi yıldızlarından geçmişte dövmelerini kapayacak şekilde giyinmesi istenmişti. 2018’den beri ekranlarda dövme görüntüsü yayınlanmasına dair kısıtlayıcı düzenlemeler getirilmişti. Bazı profesyonel futbolcular formalarının içine uzun kollu fanila giyerek dövmelerini kapamıştı.

Çin’de dövmeyle ilgili önyargılar var. Geçmişte ‘mahkumları damgalamak ve sınıflandırmak’ için kullanılıyordu. Doğu Asya’da, dövme, ayrıca organize suç çeteleriyle ilişkilendiriliyor. Çin’i yöneten Komünist Parti de dövmeye sıcak bakmıyor.

Bu yıl içinde Çin’in yayın kurulu, ‘sağlıksız görsel içerik’ konusundaki kuralları sıkılaştıracağını duyurmuştu.