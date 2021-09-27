Çin’de ‘tıbbi amaçlı olmayan’ kürtaja sınırlama

Çin, ‘kadınların üreme sağlığını geliştirmek‘ için ‘tıbbi amaçlı olmayan’ kürtaj sayısını azaltacağını duyurdu.

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Kabine tarafından açıklanan yeni yönergede ayrıca kadınların hamilelik öncesi sağlık hizmetlerine erişiminin de iyileştirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Ülkede cinsiyete dayalı kürtajların önüne geçmek için sıkı önlemler alınmış, yetkililer istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için yapılan kürtaj operasyonlarının ‘kadın sağlığına zararlı olduğu ve kısırlık riski taşıdığı‘ uyarısında bulunmuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre 2014-2018 yılları arasında yılda ortalama 9,7 milyon kürtaj yapıldı. Kürtaj sayısı 2015 yılında aile planlaması politikalarının gevşetilmesine rağmen 2009-2013 yıllarına göre yüzde 51 oranında arttı. Verilerde kürtajların kaçının tıbbi nedenlerle yapıldığı belirtilmedi.

Yeni düzenlemelerin Çin’in azalan doğum hızına bir önlem olarak mı alındığı netlik kazanmadı.

Çin dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya devam etse de son sayımda 2011-2020 arasında nüfus artışının 1950’lerden bu yana en düşük seviyede olduğu görüldü. Önümüzdeki yıllarda nüfus artışının daha da yavaşlaması bekleniyor.

Yıllarca nüfusu sınırlama politikalarının ardından hükümet ‘tek çocuk kuralını’ 2015’te bitirmişti. Şimdi ailelerin daha çok çocuk sahibi olması için maddi destek de dahil teşvikler veriliyor.