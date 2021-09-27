Çin’de elektrik krizi: Apple ve Tesla da etkilendi

Çin’de devam eden elektrik kesintileri aralarında Apple ve Tesla için üretim yapanların da bulunduğu birçok fabrikada üretimin durmasına yol açarak, ülkede geçen hafta başlayan elektrik sıkıntısının ekonomik bedelinin arttığını gösterdi.

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Ülkenin kuzeydoğusunda alışveriş merkezleri daha erken saatlerde kapanmak zorunda kalırken, bazı dükkanlar mum ışığında çalışmaya devam etti.

Analistler, Çin’deki kömür arzındaki darboğaz ve sıkılaştırılan emisyon standartlarının yol açtığı elektrik krizinin, çeşitli bölgelerdeki sektörlerde üretime zarar verdiğini ve ülkenin ekonomik büyüme görünümünü etkilediğini belirtti.

Devlet medyasının haberine göre, Çin’in kuzeydoğu kesimindeki birçok bölgede geçen haftadan bu yana yoğun elektrik tüketimi olan saatlerde kesintiler başlatıldı.

Ülkedeki en büyük elektrik şebekesi işletmecisi State Grid Corp, bugünkü açıklamasında temel güç tedarikini sağlama ve elektrik kesintilerini önlemek için çalışma taahhüdünde bulundu.

Çin, iklim hedeflerine ulaşmak için 2021’de enerji yoğunluğunu yaklaşık yüzde 3 oranında azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Yetkililer yılın ilk yarısında 30 bölgeden sadece 10’unun enerji hedeflerine ulaşmasının ardından son aylarda emisyon kısıtlamalarının uygulanmasını hızlandırmıştı.

Elektrik kesintilerinin etkileri, bazı analistlerin 2021 büyüme tahminlerini düşürmelerine neden oldu.