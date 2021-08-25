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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de, devlet başkanının ideolojisi müfredata giriyor

Çin’de, Devlet Başkanı Şi Cinping’in ideolojisi müfredata girecek. İlkokuldan üniversiteye ders olarak okutulacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Eğitim bakanlığı, devlet başkanının siyasi düşüncelerinin öğrencilerin zihinlerinde ‘Marksist düşüncenin yer etmesini’ sağlayacağını açıkladı.


Bu adım, ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin kendi rolünü toplumun farklı alanlarında sağlamlaştırma yönündeki hamlelerinden biri olarak değerlendirildi.

İlkokullarda ülke, Çin Komünist Partisi ve sosyalizm sevgisinin geliştirilmesi, ortaokullarda öğrencilerin temel siyasi görüşler oluşturmasına odaklanılacağı, üniversitelerde ise öğrencilerin teorik düşünce ve siyasi analiz oluşturmasının önünün açılacağı belirtildi.

2018’de, 14 prensibi olan ‘Şi Cinping’in düşüncesi’ anayasaya girmişti.

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