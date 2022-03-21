Çin’de 132 kişi taşıyan uçak düştü

Çin’de China Eastern Havayolları’na ait, 132 kişi taşıyan yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, kaza yapan uçak Boeing 737 tipi yolcu uçağıydı. Kazanın ölü ve yaralı bilançosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kaza sonrasında dağlık bölgede yangın çıktığı tespit edildi. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri yangının söndürüldüğünü aktardı.
Hava güvenliğine önem veren Çin’de en son gerçekleşen kaza Ağustos 2010’da Harbin şehrinden kalkan bir uçağın Yichun’da düşmesiyle gerçekleşmişti.