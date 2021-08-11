Çin, ‘ulusal birliği tehlikeye atan’ karaoke şarkılarını yasaklıyor

Yangınlarla boğuşan Muğla şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘5’li çete’ olarak tanımladığı ve iktidara yakın olan şirketlerin arasında bulunan Limak’ın ormanları katletmesine karşı direniyor. Ağaçlarını ve ormanlarını korumak isteyen İkizköylüler şirketin tuttuğu işçilerinin ağaçları kesmesine karşı direnince bölgeye bu kez de jandarmalar gönderildi. Jandarma bölgede nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulundu. 60 yaşındaki kadınları da 15 yaşındaki çocuğu da yerlerde sürükleyerek alandan attı. Yaşananları Diken’e anlatan İkizköylü Esra Işık, “Bizi yola doğru püskürtmeye çalıştılar. Anayola düştüğümüzde de can güvenliğimiz yok oradan geçen araçlar bize çarpabilirdi. Bir kazaya neden olabilirdi.” dedi.