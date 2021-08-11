Çin, ‘ulusal birliği tehlikeye atan’ karaoke şarkılarını yasaklıyor

Çin, ‘yasa dışı içeriklerin’ yer aldığı karaoke şarkılarını yasaklıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Ekim’den itibaren uygulamaya konulacak yasağın ‘ulusal birlik, egemenlik ve bölgesel bütünlüğü tehlikeye atan’ şarkılar için geçerli olacağını açıkladı.
Ülkenin dört bir yanındaki karaoke barlara içerik hazırlayanlardan, şarkıları yeni yasağı düşünerek gözden geçirmelerini istendi.
Bakanlığın açıklamasında yer alan diğer ‘sakıncalı içerikler’ şöyle sıralandı:
*etnik ayrımcılık ve nefreti körükleyecek içerikler
*devletin din konusundaki politikalarına zarar verecek şarkı sözleri
*ulusal güvenliği, ulusal çıkarları tehdit eden içerekler
*şiddet, suç, kumar ve müstehcenlik propagandası yapan içerikler
Bu, karaoke barlarda çalınıp söylenen şarkılara gelen ilk yasak değil. Çin’de 2015 yılında 120 şarkı ‘kara listeye’ alınmıştı.