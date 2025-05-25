Çin menşeli bazı ürünlerin ithalatına damping soruşturması

Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelerin ithalatına damping soruşturması açıldı.

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Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ‘İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’ler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yerli üretici firmaların başvurular sonucundaki inceleme kapsamında yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Buna göre Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları, sodyum glukonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelere yönelik damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Damping soruşturması açılabilmesi için yeterli belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla söz konusu ürünlere damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Damping nedir?

Bakanlığın tanımına göre bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir.

Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuruyu İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletebilir.

İlgili mevzuatla gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilir ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilir.