Çin Devlet Başkanı Şi’den orduya ‘savaşa hazırlık’ mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güvenlik açısından artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, ‘ordunun muharebe kabiliyetini artırması ve savaşa hazırlıklı olması gerektiğini‘ belirtti.

Fotoğraf: CCTV

Çin Devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre Şi, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret etti.

Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şi, “Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli” dedi.

Dünyanın yüzyılda bir görülen hızlı bir değişimden geçtiğini belirten Şi, “Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir” dedi.

Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Şi, komutanlarla yaptığı görüşmede, ÇHKO’nun 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2027’ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, “Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Ziyaret, Şi’nin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) geçen ay yapılan 20’nci Ulusal Kongresi ertesinde ordu karargahında yaptığı ilk temaslar oldu. Kongrede Şi, ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına üçüncü kez seçilmişti.

Şi, Kongre’de yaptığı konuşmada, ‘tüm yerel savaşlarda zafer’ hedefini dile getirmiş, ordunun eğitim ve savaşa hazırlığının artırılması, kazanma kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.