Çin, 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfetti

Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi keşfedildi.

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Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma Kurumu’nun WeChat hesabındaki paylaşımda, 1,15 milyon tonluk rezervin 470 bin tonunun praseodimyum ve neodimyum gibi nadir toprak elementlerini içerdiği belirtildi.

Çin, 17 metal oksitin yer aldığı nadir toprak elementlerinde 44 milyon ton rezervle dünyanın en büyük üreticisi konumunda.

Nadir metallerin yaklaşık yüzde 70’ini üreten Çin, küresel işleme kapasitesinin de yüzde 85’ine sahip.

ABD ile Çin arasında nadir metaller rekabeti

Sanayide ileri teknoloji cihaz ve donanımların üretiminde çok önemli olan nadir metaller, son dönemde uluslararası alanda, özellikle de ABD ile Çin arasında rekabete neden oluyor.

ABD çip alanında Çinli üreticilere zorluklar çıkarırken Çin de kontrolündeki bu madenlerin ihracatına kısıtlamalar getiriyor.

Pekin yönetimi, çip yapımında kullanılan galyum ve germanyum ihracatını 1 Ağustos 2023’ten itibaren kısıtlamıştı. Diğer yandan elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit ve türev ürünlerinin ihracatı da 1 Aralık 2023’ten itibaren izne bağlanmıştı.

Nadir metallerin işlenmesine ilişkin bazı teknolojilerin ihracatı da 23 Aralık 2023’te yasaklandı.