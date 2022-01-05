Çilem Doğan’ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz reddedildi

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan’a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay başsavcılığına yapılan itiraz reddedildi.

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği, bir çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürmüştü.

Müebbet hapse çarptırılan Doğan’ın cezası, eylemini öldürdüğü eşinden kaynaklanan ‘haksız tahrik’ altında yaptığı için 15 yıla düşürülmüştü. Doğan 2016’da Yargıtay tarafından cezası onanana kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.

Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlattı.

AA’nın aktardığına göre Ayanoğlu, Doğan’a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulması ve onama kararının düzeltilmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görüşülmesi yönündeki taleplerinin Yargıtay başsavcılığınca kabul edilmediğini belirtti.

‘Yargılanmanın yenilenmesi için başvurduk’

Onama kararının yaklaşık bir aydan bu yana haberlere konu olması üzerine yeni tanıkların ortaya çıktığını aktaran Ayanoğlu şunları söyledi: “Olay günü Hasan’ı görüp onun sohbetine tanıklık ederek Çilem’in kendisini organize şubeye şikayet ettiğini, bundan emin olursa onu sağ bırakmayacağı yönünde konuştuğunu duyan altı-yedi kişi var. Yeni delillerimiz de var. Yargılamanın yenilenmesi için bunlarla mahkemeye başvurduk. Bunlar daha önce mahkeme dosyasında yoktu. Bunlar sonradan bize gelen kişiler ve yeni elde ettiğimiz delillerdir. Bunları da mahkemeye sunduk ve yargılamanın yenilenmesi yönünde başvuruda bulunduk. Aynı zamanda ‘infaz durdurma’ talebinde bulunduk. Şu an dosya Adana’da 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Kararın değişeceği yönünde umutluyuz.”