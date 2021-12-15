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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay’ın 15 yıl hapis cezasını onadığı Çilem Doğan’ın cezasına itiraz

Adana’da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan’a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay başsavcılığına itiraz dilekçesi sunuldu.

Adana’da, 8 Temmuz 2015’te kocası Hasan Karabulut’u tabancayla öldüren Doğan’a, ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Müebbet hapse çarptırılan Doğan’ın cezası, eylemini öldürdüğü eşinden kaynaklanan ‘haksız tahrik’ altında gerçekleştirdiği için 15 yıla düşürülmüştü.


Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu 2016’da tutukluluğa itiraz etmiş, Yargıtay incelemesi bitinceye kadar müvekkilinin küçük kızının mağdur olmaması amacıyla tutukluluğun kaldırılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu talebi yerinde görüp 50 bin lira kefaletle tahliye kararı vermişti. Yargıtay incelemesinin ardından Doğan’ın 15 yıl hapis cezası geçen ay onanmıştı.

Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlattı.

Avukat, Yargıtay başsavcılığına itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görüşülmesini talep ettiklerini söyledi.

İtiraz dilekçesinde, “Çilem Doğan’a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulmasını ve onama kararının düzeltilmesini arz ve saygıyla talep ederiz” dendi.

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