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Yaramazlara biraz batar!

Çilek püresi içine 800 kilo metamfetamin gizlemişler


ABD’de çilek pürelerinin içine gizlenmiş 800 kilo uyuşturucu bulundu.

Fotoğraf: ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi

Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, 12 Nisan’da, Meksika’dan yollanan metamfetaminin piyasa değerinin 35,2 milyon dolar (519,88 milyon lira) olduğunu açıkladı.


Açıklamaya göre ABD ve Meksika’yı bağlayan yolda durdurulan bir TIR’daki ‘mallar’ süphe üzerine incelemeye yollandı.

İnceleme sonucunda TIR’daki 158 pakette, çilek püresi içine gizlenmiş 798,88 kilo ağırlığında metamfetamin bulundu.

Daire yönetimi, ”El konulan büyük miktardaki metamfetamin karşı karşıya olduğumuz uyuşturucu tehdidini bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek teknolojiyi kullanarak yaptığımız kontrollerle sınırlarımızı güvenli tutmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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