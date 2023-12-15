Çikolatayla yoğurduğu çiğköftesi marka oldu: Çiğkoftelatta

Diyarbakırlı usta Bilal Yakut, çikolatayla yoğurduğu ve ‘Çiğkoftelatta’ ismiyle markalaştırdığı çiğköftesini dünyaya tanıtmak istiyor.

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20 yıldır çiğköfte hazırlayan 43 yaşındaki Yakut, yaklaşık altı yıl önce İsviçre gezisinde nar ekşisi bulamadığı için arkadaşlarına yaptığı çiğköftenin içine rengini, kıvamını ve aromasını tutturabilmek için çikolata ekliyor.

İlk denemesinde güzel bir lezzet elde edemeyen Yakut, Türkiye’ye döndükten sonra İsviçre ve Hollanda’dan temin ettiği çikolatayla bu tarifini birçok kez deniyor.

Son denemesinde istediği tadı yakalayan Yakut, çevresindekilerin de beğenmesi üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu’na bu lezzetin ‘Çiğkoftelatta’ ismiyle tescili için başvuruyor.

Geçen yıl tescillenen bu tarif ‘Çiğkoftelatta’ adıyla markalaştı.

Yakut, geçmişte bazı ustaların çiğköfte harcına tatlandırıcı olarak pekmez ve bal kattığını, onlardan esinlenerek çiğköfteyi nar ekşisi bulamayınca çikolatayla yoğurduğunu söylüyor.

Yakut çikolataları Belçika ve İsviçre’den kalıp halinde getirttiğini söyledi:

“Çikolatayı çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra 21 çeşit özel şifalı bitkilerden elde ettiğimiz baharatımızla zeytinyağında yedi gün bekletip, çiğköfteye uygun hale getiriyoruz. Ekstra yanında çikolatalı iki çeşit sosumuz da var, acılı ve acısız.”

Çiğkoftelattayı Türkiye’nin dışında Hollanda, İsveç, Suriye ve Irak’a da sipariş üzerine gönderdiğini kaydeden Yakut, hedefinin bunu dünyaya tanıtmak olduğunu belirtiyor.