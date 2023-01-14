Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cihan Tuğal: Bolsonarocu ayaklanma zayıftı

Bir faşizan ayaklanma daha bastırıldı. Brezilya şimdilik rahat bir nefes almış görünüyor. Ancak bu ülkede ya da benzerlerinde rehavete kapılmak büyük hata olur.

Aynen taklit ettiği Trumpçı 6 Ocak ayaklanması gibi, Bolsonarocu ayaklanma da gayet teatral ve zayıftı. Bunun temel nedenlerinden biri, Amerika’da da Brezilya’da da faşist odakların çok küçük ve tecrübesiz olması. Hatta sözde korumaya çalıştıkları liderlerin, hakiki faşisti bırakın, doğru düzgün aşırı sağcı bile olmaması. Elbette pragmatik ve sahtekar tarafı çok daha ağır basan Trump’a göre, Bolsonaro’nun ideolojik sicili daha esaslı. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi, Modi ve Erdoğan ile karşılaştırıldığında bu liderler aynı düzeyde faşizan bir tehdit arz etmiyorlar.


Cihan Tuğal’ın yazısı

SON HABERLER

MASAK’tan ‘parasal sınır’ düzenlemesi

Suç gelirlerinin aklanması ve ‘terörün finansmanının önlenmesi’ kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.

Aydınlık’a göre Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yakın Aydınlık Gazetesi, bir şirketin yürüttüğü seçim anketi yayınladı. Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Perinçek’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 6, ‘belki oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 2,5.

Kiev’de patlama sesleri

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.