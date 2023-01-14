Cihan Tuğal: Bolsonarocu ayaklanma zayıftı

Bir faşizan ayaklanma daha bastırıldı. Brezilya şimdilik rahat bir nefes almış görünüyor. Ancak bu ülkede ya da benzerlerinde rehavete kapılmak büyük hata olur.

Aynen taklit ettiği Trumpçı 6 Ocak ayaklanması gibi, Bolsonarocu ayaklanma da gayet teatral ve zayıftı. Bunun temel nedenlerinden biri, Amerika’da da Brezilya’da da faşist odakların çok küçük ve tecrübesiz olması. Hatta sözde korumaya çalıştıkları liderlerin, hakiki faşisti bırakın, doğru düzgün aşırı sağcı bile olmaması. Elbette pragmatik ve sahtekar tarafı çok daha ağır basan Trump’a göre, Bolsonaro’nun ideolojik sicili daha esaslı. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi, Modi ve Erdoğan ile karşılaştırıldığında bu liderler aynı düzeyde faşizan bir tehdit arz etmiyorlar.

Cihan Tuğal’ın yazısı