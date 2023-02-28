Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti: Enkazdan futbol sohbeti eşliğinde çıkarılmıştı

Adıyaman’da depremin 62’nci saatinde enkaz altından futbol sohbeti eşliğinde çıkarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da, depremin 62’nci saatinde enkazdan kurtarılan Parlak, arama kurtarma ekipleriyle yaptığı ‘futbol sohbeti’ ile hafızalara kazınmıştı.

Galatasaray tutkunluğuyla tanınan Parlak’ı hastanede Tanju Çolak ziyaret etmiş, imzalı forma hediye etmişti.

Parlak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile de telefonda görüşmüştü.

Depremin ardından iki bacağını kaybeden Parlak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Parlak’ın ölüm haberini gönül verdiği Galatasaray Spor Kulübü duyurdu.

Kulüp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada genç taraftarına şu sözlerle veda etti:

“Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak’ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…”