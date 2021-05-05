Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiğdem Toker: Vatandaşın her itirazını ‘terörist’ yaftasıyla susturmaya alışmış iktidar, bu defa aynı konfora sahip değil

İyidere Lojistik Liman projesi için bu bakanlıkların her biri ayrı ayrı izinler verdi, kararlar aldı. Peki devlet kurumlarının bu kararları alması, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rağmen mümkün olabilir miydi? İm-kan-sız.

Dolayısıyla, vatandaşın (ki ağırlıkla AKP seçmeni) İkizdere Vadisi’nde sergilediği direncin gerçek muhatabı, AKP iktidarı. Daha net söylemek gerekirse Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Reklam

O, “dur” demeden İkizdere’de taşocağı açma girişiminin durma ihtimali de görünmüyor. Birkaç gün önce İkizdere’de AKP’li vekiller ile nöbet tutan vatandaşlar arasındaki diyalog fikir veriyor. İkizdereliler, yaşam alanlarının nasıl bozulduğundan bahsederken, aldıkları cevap ya “Parasını verelim” ya da “Siz buraya lojistik liman istemiyor musunuz?” oluyor.

Son genel seçimde (2018) İkizdere’de Cumhur İttifakı yüzde 88.30 oy almış. Yüzde 77.80’i AKP’nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı oy oranı da yüzde 88.

Haliyle, vatandaşların hak ihlallerine ilişkin hemen her itirazını “terörist” yaftasıyla susturmaya alışmış iktidar, bu defa aynı konfora sahip değil.

Reklam

Çiğdem Toker’in yazısı

SON HABERLER

9 Soruda: İkizdere’de ne oluyor?

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi halkı, bölgeye yapılmak istenen taş ocağına tepkili ve 21 Nisan’dan bu yana Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına karşı direniyorlar. Diken’e konuşan köylüler, vadilerinin yok olmasını istemediklerini söyledi. Her gün sahurla beraber yola çıkan köylüler “Her şeyimiz o vadiye bağlı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

MASAK’tan kripto varlık rehberi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ‘suç gelirlerinin aklanması ve terön finansmanının önlenmesine dair tedbirler’ kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.