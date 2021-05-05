Çiğdem Toker: Vatandaşın her itirazını ‘terörist’ yaftasıyla susturmaya alışmış iktidar, bu defa aynı konfora sahip değil

İyidere Lojistik Liman projesi için bu bakanlıkların her biri ayrı ayrı izinler verdi, kararlar aldı. Peki devlet kurumlarının bu kararları alması, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rağmen mümkün olabilir miydi? İm-kan-sız.

Dolayısıyla, vatandaşın (ki ağırlıkla AKP seçmeni) İkizdere Vadisi’nde sergilediği direncin gerçek muhatabı, AKP iktidarı. Daha net söylemek gerekirse Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

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O, “dur” demeden İkizdere’de taşocağı açma girişiminin durma ihtimali de görünmüyor. Birkaç gün önce İkizdere’de AKP’li vekiller ile nöbet tutan vatandaşlar arasındaki diyalog fikir veriyor. İkizdereliler, yaşam alanlarının nasıl bozulduğundan bahsederken, aldıkları cevap ya “Parasını verelim” ya da “Siz buraya lojistik liman istemiyor musunuz?” oluyor.

Son genel seçimde (2018) İkizdere’de Cumhur İttifakı yüzde 88.30 oy almış. Yüzde 77.80’i AKP’nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı oy oranı da yüzde 88.

Haliyle, vatandaşların hak ihlallerine ilişkin hemen her itirazını “terörist” yaftasıyla susturmaya alışmış iktidar, bu defa aynı konfora sahip değil.

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Çiğdem Toker’in yazısı