Çiğdem Toker: Peker’in ifşalarıyla ortaya saçılan yolsuzluklar, aslında trendi teyit ediyor

Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki hızlı düşüşü 2013’ten sonraya rastlıyor. (17-25 Aralık yılı oluşu rastlantı olmasa gerek) Sonrasında Türkiye çok hızlı irtifa kaybediyor. Bugün gelinen nokta ile AKP iktidarının kötülediği koalisyon dönemleri arasında 40’ın üzerinde sıra kaybı var. Bu verilerin anlattığı bir başka konu da yolsuzluk algısının birdenbire kötüleşmediği. Aslında neredeyse 10 yıldır bozulma var ve yıldan yıla derinleşiyor. Sedat Peker’in ifşalarıyla ortaya saçılan yolsuzluklar, aslında bu trendi teyit ediyor. Ceza Hukuku’ndaki “temadi arz etme” kavramı, bir suçun eskiden bu yana devam ettiğini, sürekliliği olduğunu anlatır. Bugün tartıştığımız henüz iddia aşamasındaki rüşvet ve yolsuzluk ağları, bu kavramı hatırlattı. Bahse konu ağlar kapsamında kurulan şirketler, girilen ihaleler, borsa manipülasyonları ve bu amaçla yapılan nüfuz ticareti temadi arz ediyor. Yani epeyce geriye dönük olarak kurulup işlediği açık görünüyor. Başka türlüsü de eşyanın tabiatına aykırı olurdu zaten!
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