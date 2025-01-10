Çiğdem Toker: İktidarın umrunda olsa milyonlarca vatandaşın hastaneye gidemeyişini çözen bir maddeyi kanuna koyardı

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CHP Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüden yaptığı konuşmada, prim borcu olanlar ile katkı paylarındaki artışa dair sözleri önemliydi.

Genel sağlık sigortasında, prim borcu olanların kamuda sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ancak Cumhurbaşkanı’nın bir kararıyla prim borcuna bakılmaksızın vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlandığını hatırlattı.

Bu sene bu yönde bir karar çıkmadığını vurgulayan Pala, “Dolayısıyla 31 Aralık’tan sonra prim borcu olanlar bugün itibariyle gittiklerinde hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Neden bunu bu kanunun içine koymadınız?” diye sordu.

Bir kez daha ortaya çıkıyor ki, yoksulların ne yaşadığı, gerçekten iktidarın umurunda değil. Umurunda olsa, milyonlarca vatandaşın (9 milyon civarında) hastaneye gidemeyip ilacını alamayışını dert edinir ve sorunu çözen bir maddeyi kanuna koyardı.

Bunu yapmadığı gibi katılım payını durmadan arttırıyor. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 liradan 20 liraya yükseltildi. Emekliye 15 bin TL aylığı çok gören iktidar, katılım payını 10 kat artırarak açlık sınırında yaşayan emeklinin sağlık sorunlarıyla mücadelesini daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Çiğdem Toker’in yazısı