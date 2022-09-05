Çiğdem Toker: Güçlü kredibilite vatandaşlarını açlığa mahkum etmemekten geçer

Her ihtimale karşı Nebati’nin; çocuklarının yakında açılacak okul masraflarını kara kara düşünen milyonlarca aileye yönelik bir sözü var mı diye baktım. Yoktu tabii ki. Güçlü kredibiliteyi var eden en önemli unsurlardan biri, öngörülebilir bir ekonomidir. Maliyet hesabının yapılamadığı bir düzende öngörülebilirliğin olamayacağın, özel sektörden gelen bir siyasi olarak herhalde en iyi bilenlerden birisi olmalıdır Bakan Nebati. Güçlü kredibilite vatandaşlarını açlığa mahkum etmemekten geçer. İnsanca bir gelir düzeyi ile de yolsuzlukların olmadığı bir rejim arasında sanılandan çok daha güçlü bir bağ vardır. Cumhurbaşkanlığı danışmanları, siyasiler, eski bürokratlar hakkında yoksulların hayal edemeyeceği tutarlarda rüşvet ve yolsuzluk iddialarının tartışıldığı bir dönemde, bu iddialar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı olarak bir kelime edemiyorsanız, kredibilite de hayali bir sözcükten öteye geçemez.

Çiğdem Toker’in yazısı