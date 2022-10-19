Çiğdem Toker: Cumhur, Amasra’daki yanlışları raporlayan Sayıştay’ı kötüleme yarışında

Amasra’da 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan patlamadaki siyasi sorumluluğu örtme telaşı sürüyor. Cumhur ittifakı, Amasra Taşkömürü İşletmesi’ndeki eksik ve yanlışları daha önce raporlamış olan Sayıştay’ı kötüleme yarışına girmiş gibi. Sayıştay Anayasal bir kurum. Kamu kaynaklarını kullanan, bütçeden yani vergilerimizden ödenek ayrılan kamu kuruluşlarını TBMM adına denetliyor, raporluyor. Hacimleri yıldan yıla incelse de bu raporlar nasıl yönetildiğimize ayna tutmayı sürdürüyor. Sayıştay raporlarının bir kısmı yayımlanıyor. Ancak TBMM KİT Komisyonu’nda müzakere edilen, yani yönetimleri ibraya sunulan kamu sermayeli şirket ve bankaların raporları şeffaf bir biçimde duyurulmuyor. Bununla birlikte Sayıştay bu raporları TBMM’ye gönderiyor. Bu raporlara milletvekilleri görevleri gereği doğal olarak, bizler de gazeteci olarak ulaşabiliyoruz.
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