Çiğdem Toker: Bu karar yeni nesil bir ‘kayyumluk’ olarak gelişebilir

Tezcan Karakuş Candan, kendisini şimdi de “açlıkla terbiye etmeye çalışanların çabalarının boşuna olduğunu” söylüyor. Kararın yetki gaspı ve bir tür Kayyumluk anlamına geldiğini vurgulayarak yerel yönetimlerden yetkilerine sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Muhtemeldir. Bugün ilk kez bir meslek örgütü başkanı hakkında alınan bu karar, merkezi yönetimi temsil eden AKP ile muhalefetin yönetimindeki yerel yönetimler arasında, yeni nesil bir “kayyumluk” olarak gelişebilir. Ama kayyumlık derken bile kanuni bir temelden bahsederiz aslında. Bu kararda o asgari kanunilik bile görünmüyor.

Çiğdem Toker’in yazısı