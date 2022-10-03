Çiğdem Toker: Bu alışkanlık, 2023 seçimlerine giderken de değişmiyor

Türkiye’de siyaset, tarihsel sebeplerle lider odaklıdır. Ne kadar iddia edilse de siyasi partilerde demokratik çoğulculuk sözde kalmıştır. Medyadan partiliye, önemli olaylarda herkes kafasını, gözünü, kulağını liderlerin yönüne çevirir. Bu alışkanlık, 2023 seçimlerine giderken de değişmiyor. Türkiye, tarihinin en derin yoksullaşmasını yaşarken, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu o kadar baskın ve öyle yoğun spekülasyon yapılıyor ki, muhalefetin sahadaki seçime yönelik çalışmaları, hak ettiğinden çok az yer bulabiliyor kendine. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tabii ki önemli ama bu meselenin yedi yirmidört konuşulmasının, gerçek sorunları gölgelediği kanısındayım.

Çiğdem Toker’in yazısı