Çiğdem Toker: AKP seçimler öncesinde para musluğunu açtı

Bu rahatlığın nereden kaynaklandığını anlamak zor değil. OVP’deki rakamlar tutmuş tutmamış kimsenin derdi değil. Ne denetimi var ne yaptırım ne de bundan mahcup olacak bir siyasi heyet. Bakan Nebati’nin, son OVP ile Türkiye Ekonomi Modeli’nin merkeze alındığını söylüyor olmasını kimsenin anlamamasının da bir önemi yok. Nasılsa kendileri anlıyor… Özetle, AKP iktidarı kaybederse bir seçimden çok fazlasını kaybedeceği 2023 seçimleri öncesinde para musluğunu açmış durumda. Açılan muslukların, seçim kazandırmayı sağlayacak, olası etkileri karşısında muhalefetin ne yapacağı, seçimin kaderini belirleyecek unsurlardan biri.

Çiğdem Toker’in yazısı