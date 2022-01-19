Çiftlik Bank’ın CEO’su: Ben ne yalan söylemişim de dolandırmışım?

‘Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, kimseyi yatırıma teşvik eden reklamlar yapmadığını söylerken, mal varlığının 200 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın arasında bulunduğu 20 sanık, bugün Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde peş peşe üç duruşmada hakim karşısına çıktı.

Mehmet Aydın’ın avukatı, müvekkilinin mal varlığındaki tedbirin kaldırılmasını, bunların satılarak mağdurların zararının giderilmesini istedi.

Firari sanık Cengiz Samur’un avukatı da müvekkili hakkında tutuklanmayacağına yönelik güvence verilmesini, aksi halde savunmasının istinabe aracılığıyla bulunduğu ABD’de alınmasını talep etti.

‘TV’de gördük etkilendik’

Duruşmaya katılan 28 müşteki, sosyal medyadan, arkadaşlarından ya da televizyonda yayınlanan reklamlardan öğrendikleri sisteme çeşitli miktarlarda para yatırdıklarını, bunların da bir kısmını alamadıkları için sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. İki kişi şikayetçi olmadı.

‘Şikayet olunca ödeme yapmadık’

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada söz alan Mehmet Aydın, televizyonda hiçbir zaman oyunun reklamının yayınlanmadığını belirtti.

Aydın şunları söyledi: “Para yatırın, şeklinde bir reklam vermedik. Sadece Çiftlik Bank bünyesinde üretilen ürünlerin reklamını yaptık. Burada para yatırmaya teşvik edici bir reklam yapmadık. Sistem için imzalanan sözleşmede, sistemin kapanması halinde 90 iş günü içinde paraların ödeneceği yazıyordu. Bu süre beklenmeden şikayette bulunulunca ödeme yapamadık.”

Tutuklu sanık Fatih Aydın da duruşma salonundaki müştekilerin hiçbirini tanımadığını savunarak, şunları söyledi: “Hiçbirinden bir kuruş parada almadım. Kendi istekleriyle kardeşimin şirketlerinde bir işe girişmişler, paralarını da almaya başlamışlar. ‘Dolandırıcı’ diye iftira atıyorlar bize. Zaten paralarını geri alıyorlarmış, her şeyden memnunlarmış. Biz örgüt kurmuşuz… Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben yurt dışında kaçak olarak yaşamadım. Benim bir ailem, çocuklarım var. Çalışma iznim vardı. Ben kardeşimin şirketlerinin üzerinden para geçirmedim, mal varlığı yapmadım. Kardeşimin şirketinde asgari ücret karşılığında çalıştım.”

Fatih Aydın, mahkeme heyeti başkanı Ali Günay’ın “Sen Uruguay’da nasıl yaşadın o zaman” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben Uruguay’da yaşadığım dönemde büfecilik ve paket servisi işi yaptım. Üç çocuğuma şu anda Uruguay devleti bakmaktadır. Bunu zaten İnterpol biliyor. Dolandırıcılık yaptığıma dair hiçbir somut delil yoktur. Ben de öğrenmek isterim bu somut delili.”

Günay, Mehmet Aydın’a da “Senin yurt dışında mal varlığın var mı? Uruguay ve Kıbrıs’ta ne kadar var yani” diye sordu.

Aydın şu yanıtı verdi: “Toplamda 34 milyon liralık mal varlığım vardı, dört yıl önce. Şu an değeri yükselmiştir. Buradan eğer beraat edersem oradaki mal varlıklarımı da alabilirim. Çünkü orada da el kondu.”

Mehmet Aydın, dolandırıcılıkla suçlandığını belirterek, “Biri söylesin bana, ben ne yalan söylemişim de dolandırmışım” ifadelerini kullandı.

‘Yaşamak için saatimi sattım’

Salondaki bir müşteki, Aydın’a şöyle seslendi: “Biz onları tanımıyoruz. Verdikleri reklamlarla güvenimizi kazandılar. Yatırım yaptık ama paramızı alamadık. 500 küsur bin lira yatırdım. Neye göre zararım karşılanacak? Yaşamak için saatimi sattım. Ben üç üniversite mezunuyum. İnandırdılar bizi. Ben üç sene önce intihar ediyordum. Mehmet Aydın bunlara cevap verebilecek mi?”

Mehmet Aydın, mal varlığı değerinin tespitini istedi

Duruşmada tekrar söz alan Mehmet Aydın, mal varlıklarının değerinin ne kadar olduğunun tespit edilmesini istedi.

Mahkeme başkanı Günay, önce mağdurların zararının ne kadar olduğunun tespit edilmesine yönelik bilirkişi incelemesi olacağını, ardından da sanıklarınkinin bilirkişi tarafından inceleneceğini söyledi.

Mehmet Aydın ise “Benim yaptığım hesaplamaya göre 200 milyon liranın üzerinde mal varlığım var. Müştekilerin zararını giderecek düzeydedir” ifadelerini kullandı.

Sanık Fatih Aydın da “Ben hala neden tutuklu olduğumu gerçekten anlamış değilim. Dava dosyasını okudum. Şirkette çalışmış, kardeşimden çalmış insanları dışarı saldınız. Ben neden buradayım onu merak ediyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Duruşmada söz verilen diğer tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

AA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın üç ayrı davada da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Firari iki sanık hakkındaki yakalama kararlarının da devamına hükmeden heyet, sanık Hakan Soysal hakkında ise savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.