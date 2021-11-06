Christoph Daum: Fenerbahçe’de görev almak için hazırdım

Bir dönem Türkiye’de Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevi için görüştüğünü ancak teklifinin kabul görmediğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Ankara büyükelçiliğince düzenlenen ‘6. Efsaneler Kupası’ futbol turnuvası, ‘Türk-Alman Dostluk Günü’ etkinliği için kente gelen Daum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ve evindeymiş gibi hissettiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig’i ve Fenerbahçe’yi yakından takip ettiğini kaydeden 68 yaşındaki Alman teknik adam, sarı-lacivertli ekiple gönül bağının hiç kopmayacağını aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un takım için büyük fedakarlık yaptığına dikkati çeken Daum, şunları kaydetti: “Başkan olduğundan bu yana teknik direktörün başarılı olması için tüm imkanları sundu. Ama maalesef bir şeyler uyumsuz gidiyor. Umarım Antwerp karşısında deplasmanda kazanılan zafer takımı birbirine kenetler. Fenerbahçe formasını giymek profesyonel bir iş değil, bir onur olmalı. Futbolcuların bunu anlaması gerekir. İş sadece yüksek ücretli kontrata imza atmak değil, önemli olan sarı-lacivertli formanın değerini anlamak. Ali Koç inanılmaz güzel şeyler yapıyor ancak bunu karşılığını futbolculardan göremiyor.”

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada kendisini teknik direktör adayı olarak göstermesini değerlendiren Daum, “İki yıl önce başkan Ali Koç ile seçimlerin ardından bir araya gelmiştim. Kendisi yeni başkandı. Ona ‘Tecrübelerimle, bilgi ağımla size destek olabilirim. Fenerbahçe’de görev almak için hazırım’ demiştim. İmza atmak için hazırdım. Sonra bir sonuç çıkmadı. Bu konuda ciddi bir hazırlık göremedim. Şimdi ise sadece onlara şans dileyebilirim” yorumunu yaptı.

Emre Belözoğlu’na sitem

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın bu senenin başlarında “Yarın çok geç, bugün Daum. Daum’la şampiyon oluruz” şeklindeki çağrısını da duyduğunu anlatan Daum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kim bilir belki şampiyon olurduk. Fenerbahçe’de birçok futbolcuyla iyi diyaloglarım var. Ancak Emre Belözoğlu hariç. Onun benim hakkımda böyle iyi şeyler söylemesini, övmesini bekleyemezsiniz. Fakat beni tanıyan, Daum’la çalışmanın kıymetini bilen futbolcuları ayrı tutuyorum. Bir de beni çok seven Fenerbahçe taraftarları var tabii. Daum gelirse neler yapacağını onlar daha iyi biliyorlardı. Ama bu bizim, yani taraftarların, medyanın isteğiyle olacak şey değildi. Buna başkan karar verecekti.”