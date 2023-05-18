CHP’nin ‘Karar ver’ kampanyasının görselleri ortaya çıktı

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ALTAN SANCAR
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Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Karar ver’ kampanyasının görselleri ortaya çıktı. Kısa süre sonra reklam panolarında yer alacak görsellerde, önceki kampanyaya göre sert ifadeler yer alıyor.
İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir kampanya başlatan CHP’de ‘Karar ver’ sloganı belirlenmişti. Sloganın etrafında yurttaşların ‘neye karar vereceği’ sorusuna veriler cevaplar da yer alıyor.
CHP’nin yeni sloganının yer aldığı görsellerin bazılarında şu ifadeler yer alıyor:
Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, Konca Kuriş’i domuz bağıyla boğanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver!
Teröristler dize gelecek! Mülteciler evine dönecek! Hırsızlar hesap verecek!
10 milyon mülteciyi içimize salanlara, Suriyelileri pazarlık konusu yapanlara vatanımızı bırakmayacağız. Karar ver!
Depremde kan ve çadır satanlarla, canları enkaz altında bırakanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver!
Türk ordusuna kumpas kurana, Türk bayrağından rahatsız olana, sınırları korumaktan aciz olana “Evet” mi diyeceksin? Karar ver!