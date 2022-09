CHP’nin kampı Soyer’e desteğe dönüşecek

CHP’nin üç gün sürecek kampı İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenecek. Daha önce Bolu Abant’ta yapılan kampın bu yıl Seferihisar’a alınmasının nedeniyse 9 Eylül’deki konuşması gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek vermek.

Fotoğraf: AA

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü etkinliklerinde konuşan Soyer şunları demişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.”

Bu konuşmanın ardından önce AKP’li yayın organları, sosyal medya trolleri ve milletvekilleri Soyer’i hedef alırken, daha sonra konuşan Erdoğan şöyle çıkışmıştı: “İzmir’de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir’i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı!”

Hedef alınan Soyer’e CHP’den destek gelmişti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına dört dönemdir Abant’ta düzenlenen CHP kampı, bu yıl Soyer’in ilk kez belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar’da düzenlenecek. Habere göre bu karar Soyer’e destek amaçlı alındı. Seferihisar’daki bir otelde düzenlenecek kamp üç gün sürecek.