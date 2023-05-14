CHP’nin esas verileri Kılıçdaroğlu’nu önde gösteriyor

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ALTAN SANCAR

CHP kanadından gelen açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49 olarak açıklanan oy oranının kaynağı ortaya çıktı.

Bu verilerin okullardaki ıslak imzalı tutanaklara dayandığı ve henüz 75 bin dolayında sandığın işlenmediği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Anadolu Ajansı ve ANKA’nın geçtiği verilerde Kemal Kılıçdaroğlu geride ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde görünüyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı verilerin önünde ilerleyen Anadolu Ajansı verilerine güvenmeyen CHP, kendisi için iki ayrı veri sistemi kurmuş. İlk veri sisteminde farklı kaynaklardan gelen verilerin ortalaması ele alınırken bu sistemi ANKA da kullanıyor.

CHP’nin kullandığı ikinci veri sistemiyse yalnızca ıslak imzalı tutanakların esas alındığı ve bu sistemin sık sık açıklama yapan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tarafından esas alındığı belirtildi.

‘109 bin 472 sandık sisteme işlendi’

Diken’in edindiği bilgilere göre ikinci sistem kamuoyuyla paylaşılmadığından söz konusu fark ortaya çıktı. Diken’in ulaştığı son verilere göre ise şu an itibariyle 109 bin 472 sandık sisteme işlendi. Toplam 192 bin 169 sandık var.

İşlenen sandıkların sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 49,02 olurken. Erdoğan’ın oyu yüzde 45,05 düzeyinde. Sinan Oğan’ın oyu ise yüzde 5,54 düzzeyinde kalmış durumda. CHP’li kaynaklar, ajanslara geçilen verinin kendileri açısından ‘güvenilir’ olmadığını, esas dikkate alınan verinin doğrudan okullardan gelen ve ıslak imzalı tutanaklara dayanan veriler olduğunu belirtti.