CHP’li yöneticiye ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten suç duyurusu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kaymakamlık, CHP ilçe başkanı Ali Arı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günlerce elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu anlatmıştı.

Suç duyurusu dilekçesinde, Arı’nın, 5 Şubat’ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı’yla ilgili yerel bir gazeteye, ‘Nazlı’nın elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu’ yönünde açıklama yaptığı kaydedildi. İnceleme sonucu Nazlı’nın elektriğinin kesik olmadığı, dahası engelli maaşı aldığı için elektrik tüketim desteğinden faydalandığının tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca Nazlı’nın Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yardım başvurusunda bulunmadığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım aldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Yalvaçlı 70 yaşındaki Ramazan Nazlı yıllardır yalnız yaşadığı evde önceki gün ölü bulunmuştu. Yaşlı adamın kentteki yoğun kar yağışı sonrası günlerce süren elektrik kesintisi nedeniyle ısınamayınca donarak öldüğüne dair haber yayınlanmıştı.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı: “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.”

Nazlı’nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığınu duyuran Isparta başsavcılığı ise ölüm nedeninin solunum yetmezliği olduğunu açıklamıştı.