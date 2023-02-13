CHP’li vekil, Nebati ve Kurtulmuş’un fotoğraflarını paylaştı: Beylerin keyfi yerinde!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, deprem için Şanlıurfa’ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un keyifli anlarını paylaştı.

Nebati ve Kurtulmuş Şanlıurfa’da… (Twitter)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. Depremden en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi.

Depremden sonra birçok milletvekili ve bakan deprem bölgesine gitti. Kurtulmuş ve Nebati de bunlar arasında.

CHP’li Tanal Twitter’dan Kurtulmuş, Nebati ve diğer AKP’lilerin ‘keyifli anları’nı paylaştı.

Tanal şunları yazdı:

*Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa’ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP’li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP’li meclis üyesi ve AKP milletvekili aday adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar!

*Şanlıurfa’da Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım’la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de depremin yıkıma yol açtığı memleketinde ev ortamında, keyifli bir sohbete dalıyor!

*Beyler! Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hala enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk iki gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız.

*Tek adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi.

*İnsanlar enkaz altında ‘Kurtarın!’ çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu. Depremin 8’inci gününde hala çadır, barınma sorunu yaşanıyor.

*Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için, ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz.

*Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz. Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar!

*’Asrın felaketi‘ algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?