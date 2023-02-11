Nebati ‘gayret’iyle Erdoğan’ı bile susturdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’da konuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kadraja girme gayreti dikkat çekti.

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Çoğu depremzede yalnız bırakıldıklarını belirtip iktidarı eleştirirken Erdoğan deprem bölgesini gezerek ortamı yumuşatmaya çalışıyor.

Erdoğan’ın bu kapsamdaki yeni durağı da Şanlıurfa’ydı. Erdoğan kameralar karşısında konuşurken Nebati’nin ön sırada yer almak için hayli uğraş verdiği görüldü.

Nebati’nin çabasını gören AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, önünde durması için kendisini çağırdı. Nebati de böylelikle en önde yerini aldı.

O anda Erdoğan Nebati’yle göz göze gelip durakladı.