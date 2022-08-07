CHP’li Toprak’a göre Erdoğan ‘gidici’ olduğunu kabul etti: Kendisinden sonrası için plan yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, Sayıştay başsavcılığına AKP’den aday adayı olan bir ismin getirilmesini eleştirdi. Toprak, “Erdoğan, kendisinden sonrasına dönük koruma kalkanı için zemin hazırlıyor” dedi.

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Sayıştay başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş’ın atanması tepki çekmeye devam ediyor. Altıntaş, 2011’de AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Atamayı değerlendiren CHP’li Toprak, Erdoğan’ın kendisi ve partisinin bu hamleyle ‘gidici’ olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Toprak’a göre Erdoğan, kendisinden sonrası için koruma kalkanı oluşturma planları yapıyor.

Atamanın Sayıştay’a gölge düşüreceğini belirten Toprak şunları kaydetti: “Hesap verme kaygısı içinde torba yasalarla, yasa değişikliği zırhlarıyla, Sayıştay başsavcılığına ‘mutemet adam’ atamalarıyla, mümkün olduğunca kendilerini güvenceye almaya çabalıyorlar.”

‘Yalan haber pazarlayıcısı bizzat iktidarın kendisidir’

İletişim Başkanlığı’nın bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) kurulduğunu da hatırlatan Toprak, iktidarı yalan haberin pazarlayıcısı olarak nitelendirdi.

‘Sansür yasası’nın yeni döneme kaldığını hatırlatan Toprak, Erdoğan’ın mitinglerindeki konuşmalarında verdiği hatalı bilgilerle dezenformasyonda önde olduğunu savundu. Toprak, ‘Kabataş yalanı’ olarak tarihe geçen örnekleri hatırlatarak “Tek merkezden atılan manşetlerdeki dezenformasyona engel olmak kanımca kurulan DMM’nin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.