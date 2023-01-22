CHP’li Özel: Cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil, bütün üyelerimiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçimlere ilişkin “Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil, adayımız bütün üyelerimiz. Hatta üye olamayan memurlarımız var, gönlünde CHP olanlar var” dedi.

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Özel, partisinin Malatya İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, seçimlerde adayı ‘altılı masa’nın belirleyeceğini belirterek şunları söyledi: “Bizim adayımız 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil, adayımız bütün üyelerimiz. Hatta üye olamayan memurlarımız var, gönlünde CHP olanlar var. Çeşitli kısıtlarından dolayı üye olamayanlar var. Cumhuriyet’in değerlerini sahiplenen, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlenmesi gerektiğini düşünen, yüzyıl önceki gibi herkesin, Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si bütün inançların, mezheplerin kucaklandığı kurtuluş ve kuruluş sürecindeki ruhla bir kez daha içinde bulunduğumuz Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına bunları kucaklayarak hep birlikte geçmemiz gerektiğine inanan herkes bizim cumhurbaşkanı adayımız. Bir kez aday açıklanana kadar hepimiz adayız. Aday açıklandıktan sonra hepimiz onun il, ilçe, belde temsilcileriyiz. Adayın yerine biz aday gibi çalışmak durumundayız.”

Özel, iktidara geldiklerinde yoksulluğu yönetmek yerine yok edeceklerini belirterek, “Evinde bir sigortalı olmayan aileye bir asgari ücret ödeyeceğiz. Öyle kimse evladına karne hediyesi et almayacak. Öyle marketlerde çocuk mamalarına zincir takılmayacak. Çocuğuna, mama, et ve süt alamayacak anne ve baba kalmayacak. Cumhuriyet bize bunu öğütlüyor” dedi.