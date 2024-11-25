CHP'li Karabat videoyla paylaştı: 200 liraya tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat vatandaşların tüm kimlik bilgilerinin 200 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını belirtti: “Sorumlular normal bir ülkede istifa edip yargıya hesap verir.”

Fotoğraf: freewebturkey.com

Türkiye’de kişisel verilerin çalındığı iddası daha önce de gündeme gelmişti.

İlk olarak 2022’de bir grup bilgisayar korsanının Türkiye’deki birçok firma ve kurumun verilerine sızarak neredeyse tüm vatandaşların telefon numarası ve açık adres bilgilerini ele geçirdiği öne sürülmüştü.

Bu yılsa Eylül 2024’te 85 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Google’dan yardım istediği iddia edilmişti.

Resmi makamlar bunu yalanlamış, Free Web Turkey buna dair bir belge yayınlamıştı.

İddiayı bu kez de CHP’li Özgür Karabat X’ten bir videoyla gündeme getirdi.

Videoda 200, 500 ve 1200 lira değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulama yapılabiliyor.

Karabat, İçişleri Bakanlığı ve bakan Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek açıklama beklediklerini belirtti ve ekledi: “200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık! Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir!”