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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya: Yalancı

CHP İstanbul İl Başkana Canan Kaftancıoğlu, Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘yalancı’ dedi.

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‘Kuzey Akım’dan bize ne’ diyelim mi?

Biden yönetiminin ‘Kuzey Akım 2’ projesine katılan firmalara yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi ve zaten yüzde 95 oranında tamamlanmış botu hattının önünden çekilmesi bugün gündemi işgal eden olayların çok daha ötesinde öneme sahip bir gelişme.

Rapor: Virüsün kaynağı Wuhan Laboratuvarı olabilir

ABD istihbaratının bir raporunda, Covid-19’un yayılmasından hemen önce, Çin’deki Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.

Güvenli limana dönüş: Altın in, dolar-bitcoin out

Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında son üç haftadır yükseliş devam ediyor. Doların zayıflaması ve bitcoin’deki sert düşüşler de eklenince altının gramı 510 liraya kadar çıktı. Altında tüm zamanların rekoru 534 lira.