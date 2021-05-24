CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya: Yalancı

Yayını izlemiyordum şimdi farkettim yayına bağlamıyorsunuz bari şu cümlemi okuyun.

Benim adım Canan Kaftancıoğlu, adım Süleyman Soylu değil ki onun gibi terör örgütleriyle iş tutayım!

Herkesi kendisi gibi sanıyor alçak!