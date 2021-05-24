CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya: Yalancı

CHP İstanbul İl Başkana Canan Kaftancıoğlu, Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘yalancı’ dedi.
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‘Kuzey Akım’dan bize ne’ diyelim mi?
Biden yönetiminin ‘Kuzey Akım 2’ projesine katılan firmalara yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi ve zaten yüzde 95 oranında tamamlanmış botu hattının önünden çekilmesi bugün gündemi işgal eden olayların çok daha ötesinde öneme sahip bir gelişme.
Rapor: Virüsün kaynağı Wuhan Laboratuvarı olabilir
ABD istihbaratının bir raporunda, Covid-19’un yayılmasından hemen önce, Çin’deki Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.
Kripto madencileri Çin’deki faaliyetlerini durdurdu
HashCow ve BTC.TOP gibi kripto para madencileri Çin yönetiminin bitcoin madenciliği ve işlemlerine yönelik kısıtlamaları artırmasının ardından ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Prof. Müftüoğlu, BioNTech aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 120 milyon dozluk anlaşma yapıldığı duyurulan BioNTech aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Güvenli limana dönüş: Altın in, dolar-bitcoin out
Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında son üç haftadır yükseliş devam ediyor. Doların zayıflaması ve bitcoin’deki sert düşüşler de eklenince altının gramı 510 liraya kadar çıktı. Altında tüm zamanların rekoru 534 lira.