CHP’li ilçe başkanı Demir’e saldırı

Antalya’da CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli iki kişinin sopalı saldırısına uğradı.

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AA’nın haberine göre saat 19.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restorana giden Demir, aracını park edip indiği sırada maskeli iki kişi tarafından döüvldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz iki maskeli şüpheli için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Hastanede tedavisi devam eden Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.