CHP’li Gök’ten Roboski kitabı: Önsözünü Kılıçdaroğlu yazdı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 28 Aralık 2011 tarihinde TSK savaş uçaklarının hava saldırısında hayatını kaybeden 34 yurttaşın ölümüne giden süreci ele alan bir kitap yayımladı. Türkiye tarihine ‘Roboski Katliamı’ olarak geçen olaya giden süreç ve ardından yaşananlar ayrıntıları ile kitapta yer aldı.

Savaş uçaklarının bombardımanı ile hayatını kaybeden yaşları 13’le 40 arasında değişen çoğu çocuk 34 kişinin ölümü hukukçu ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından kitaplaştırıldı.

TBMM’de kurulan komisyonun üyesi de olan Gök, elde edilen bilgi ve belgelere de yer verdiği kitabında hayatını kaybedenlerin annelerinin mektuplarını, hava harekatının nasıl yapıldığını, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu’nun cevaplamadığı soruları, komisyon görüşmelerinde yaşananları, dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yıllar sonra gelen açıklamalarını okurla buluşturdu.

İmge Yayınları’ndan çıkan kitabın önsözünü ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazdı. Kılıçdaroğlu önsözde yurttaşların kaçakçılığa mecbur bırakıldığını belirterek, devletin sorumluluklarını yerine getirmediği fikrine yer verdi. Bir süre önce aileleri ziyaret de eden Kılıçdaroğlu önsözde adalet vurgusu yaptı.

194 sayfadan oluşan kitapta ayrıca ASELSAN raporu ile askeri yetkilerin hatasının ortaya konduğu ve TSK’nın olay sonrası yaptığı açıklamada şaşkınlık olduğunu anlatan bölümler de yer alıyor.