CHP'li belediye başkanları İmamoğlu'nu 'göreve çağırdı', Yavaş'a teşekkür etti

CHP’li il belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığına çağırırken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

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CHP’li il belediye başkanları 13-14-15 Şubat’ta Edirne’de Atatürk Kültür Merkezi’nde toplandı, ardından bildirgesi açıkladı.

Bildirgede CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için başlattığı sürece destek verilirken, belediye başkanları İmamoğlu’nu “Ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz” diyerek göreve davet etti. Erken seçim çağrısı yapılan bildirgede Yavaş’aysa teşekkür edildi.

Bildirge şöyle:

* Ülkemiz, adaletten ekonomiye kadar çoklu bir siyasi krizin içine sürüklenmiştir. Millettin hizmetkarı olarak yola çıktık diyenler bugün millete efendi olmuşlardır. Ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımız ağır bir geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı altında mücadele vermekte, siyasi iktidar ise bu soruna çözüm üretecek politikalara odaklanmak yerine boş lafla, hamasetle ve milletin vicdanını yaralayarak yol yürümektedir. Milyonlarca vatandaşımız derin yoksulluk içindeyken, iktidara yakın çevrelerin zenginleşmeye devam etmesi, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi vatandaşlarımızı umutsuzluğa sürüklemektedir.

* Diğer yandan, siyasi iktidarın tarafında olmayan, ülkenin sorunlarına karşı ses yükselten, siyasetçiler de sivil toplum temsilcileri de gazeteciler ve sanatçılar da ağır bir yargı baskısı altındadır. Muhalefetten seçilmiş belediye başkanlarına yönelik ağır yargı tacizleri, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlık ülkemiz adına kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

‘Birliktelik tablosu umut oldu’

* Bu yargı baskısının odağındaki ve hedefindeki isim İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Sayın İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezaları istenen davaların yanı sıra, yaptığı açıklamaların ardından daha kürsüden inmeden hakkında açılan soruşturmalar iktidarın niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Siyasi iktidarın, ilk genel seçimlerde tecelli edecek millet iradesinden korktuğu, o iradeyi temsil eden Sayın İmamoğlu’nuysa yarışın dışında tutmayı amaçladığı artık ayan beyan ortadadır.

* Bu şartlar altında, ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan’da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel başkanımız sayın Özgür Özel’le İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Yavaş’ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur.

Yavaş’a teşekkür

* Bu kapsamda, bizler de il belediye başkanları olarak, Partimizin erken seçim talebini ve cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Genel başkanımız sayın Özgür Özel’in topluma verdiği sözün gereği olarak, cumhurbaşkanı adayımızı önseçimle belirleme kararı siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir. Siyasi tarihimizde ilk kez tüm üyelere Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verilerek en geniş meşruiyet zemini oluşturulmaktadır.

* Siyasi tarihimizin en kritik zamanlarında gerçekleştirdiği demokratik açılımların mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi kültürümüze yeni bir model daha kazandırmış ve demokrasinin ağır saldırılara uğradığı bu dönemde büyük bir adım atmıştır.

* Karşımızdaki ittifakın, partimizin içinde yaratmak istediği tartışmaları geride bırakmak, vatandaşın gerçek gündemine yoğunlaşmak ve erken seçime tamamen hazır olmak adına Cumhurbaşkanı Adayımızın bir an önce belirlenmesi fikrini en güçlü biçimde destekliyoruz. Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

‘Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyoruz’

* Gelinen aşamada İstanbul’da siyasi iktidar karşısında dört kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz.

‘Erken değil, derhal seçim’

* Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek, bu beraberliği bozmak isteyenler umduklarını bulamayacaklardır. Erken değil, derhal seçim.