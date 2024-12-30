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Yaramazlara biraz batar!

CHP'li Adem: Et ve Süt Kurumu, Köfteci Yusuf'a 40 ton eti gizlice teslim etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Köfteci Yusuf’a 40 ton eti gizlice teslim ettiğini öne sürdü. Adem, “Bu şirkete niçin kıyak yapılıyor?” diye sordu.

Erhan Adem. Fotoğraf: X

10 Ekim’de yayınlanan ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde Köfteci Yusuf’un köftesi ve et (dana) dönerinde ‘domuz eti’ tespit edilmişti.


Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’sa konuya ilişkin şöyle demişti: “Ben garip bir kuşum… Bize haksızlık yapıldı, bir kumpas kuruldu.”

CHP’de tarım bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı Adem, X’teki açıklamasında Köfteci Yusuf’a gizlice et verildiğini öne sürdü.

Adem’in açıklaması şöyle:

* Et ve Süt Kurumu, üç gün önce iki tır (40 ton) ithal eti Köfteci Yusuf’un Bursa Yenişehir’deki deposuna direkt teslim ediyor.

* Başka et sanayicisine ithal et vermezken ve kurum içinde bile gizli tutarak Köfteci Yusuf’a et teslimi yapıyor.

* Bu teslimat haber olunca, yöntem değiştirip, önce ESK’nın Sakarya’daki deposuna indiriliyor sonra başka tırlara yüklenip, Bursa Yenişehir’deki Köfteci Yusuf’un deposuna teslim ediliyor.

* Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deşifre edilen bu şirkete bugün yine aynı bakanlığa bağlı kurum tarafından niçin kıyak yapılıyor?

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Köfteci Yusuf’un sahibi: Ben garip bir kuşum

Köfteci Yusuf’un ‘domuz eti’ resmen tarım bakanlığının listesinde

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