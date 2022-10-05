CHP’den Erdoğan’a ilk yanıt: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’den ‘başörtüsüne güvence’ye dair anayasa değişikli teklifiyle el arttıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok” yanıtı geldi.

Özel, AKP’nin başka değişiklikler için fırsat kolladığını söyledi.

Fotoğraflar: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın ‘hak ve özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza’ konuşması yapacağını söylemişti.

Bugünkü grup toplantısında ülkede böyle bir sorunun olmadığını belirten Erdoğan diğer yandan muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ çağrısı yaptı.

Erdoğan’a CHP’den ilk yanıt Özel’den geldi. ‘Başörtüsüne güvence’yle ilgili kanun tekliflerinin AKP’de rahatsızlık yarattığını belirten Özel, şunları söyledi: “Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!“

Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı.



Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar.



Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok.



Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak! — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 5, 2022

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’uysa Erdoğan’ın mesajındaki çelişkiye dikkat çekti.