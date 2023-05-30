CHP’de grup başkan ve başkanvekili seçimi: Eskiler aday değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumartesi partinin yeni grup başkanı ve başkanvekillerini seçeceğini açıkladı.

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Seçimlerden sonra yeni dönem için Meclis’te milletvekili kayıtları devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumartesi CHP’nin yeni grup başkan ve başkan vekillerini seçeceğini açıkladı. Özel, kendisi dahil önceki dönemde bu görevde bulunan kişilerin aday olmadığını dile getirdi.

ANKA’nın aktardığına göre Özel şunları dedi:

*Cuma yemin törenini yapacağız. Cumartesi grubumuz yapılması gerektiği gibi bir kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Sayın genel başkanın milletvekili olmamasından dolayı bir grup başkanı, üç grup başkanvekili, katip üyelerimizi, Meclis idare amiri adayımızı, katip üyesi adaylarımızı, yeni grup başkanvekillerimizi seçeceğiz.

*Sayın Engin Özkoç milletvekili değil, Sayın Engin Altay bu göreve tekrar talip değil, ben tekrar grup başkanvekilliği görevine talip değilim. Şu ana kadar sekiz arkadaşımız bu konuda taleplerini bildirdiler.

*CHP olarak tüm kademelerde şeklen değil gerçekten milletvekillerimizin vereceği kararla adaylarımızı ve grup başkanvekillerimizi belirleyeceğimiz bir süreci yaşayacağız. Cumartesi bir araya gelerek kapalı grup toplantısında milletvekillerimizin oylarıyla gizli oy açık tasnifle, grup içi yönetmeliğinin gerektirdiği gibi, meclis iç tüzüğünün gerektirdiği gibi, seçimizi yapacağız.