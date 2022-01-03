CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan Özcan ve Karaca’ya uyarı cezası

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından ‘uyarı’ talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ‘uyarı’ cezası verildi.

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Özcan, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler; Karaca ise telefonla konuştuğu bir vatandaşa küfretmesi nedeniyle CHP YDK’ye sevk edilmişti.

Özcan: Cebime koydum

Belediye Meclis Toplantısı’nda konuşan Özcan, söz konusu uyarı cezasını değerlendirdi.

Özcan, “Yüksek Disiplin Kurulu’nun uyarı kararını aldım, kabul ettim, cebime koydum” diye konuştu.

Bu vesileyle kendi partisini uyarmak istediğini belirten Özcan, “Bu da benim hakkım. Sayın Akşener, aday değilim demek suretiyle adayı belirleme noktasında ‘millet ittifakı’nın büyük ortaklarından CHP’ye yol açmış oldu” ifadelerini kullandı.

‘Kendisini uyaranlara uyarıda bulunmak isteğini’ söyleyen Özcan, “Sakın ha, yanlış bir adayla çıkmayın. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kurmamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı demeyin” dedi.