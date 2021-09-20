CHP, Fethiye Belediye Başkanı Karaca’yı disipline sevk etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinin belediye başkanı Alim Karaca, CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında disipline sevk edildi.
Karaca’ın kendisini eleştiren Serkan Yalnız’a ağır küfürler ettiği ortaya çıkmış, olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini belirterek koruma talep etmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu kendisine hatırlatan bir vatandaşa Karaca için MYK’ya sevk talimatı verdiğini söylemişti.
MYK toplantısından sonra konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Karaca’nın disipline sevk edildiğini duyurdu.